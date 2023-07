Fernanda Paes Leme se derrete pelo noivo após ganhar declaração: 'Te amo'

Rio - Fernanda Paes Leme, de 40 anos, usou as redes sociais, nesta segunda-feira, para mostrar a declaração apaixonada que ganhou do noivo, Victor Sampaio, de 31. Em postagem nos Stories do Instagram, a atriz, que está em viagem pelo Maranhão, revelou uma mensagem deixada pelo amado no espelho do quarto, escrita com batom.

"A mulher mais especial que existe [...] te amo, sua linda", diz o texto escrito por Victor no objeto. Na legenda da foto em que aparece de toalha no reflexo do espelho, Fê se derreteu pelo noivo: "Mô foi embora antes para trabalhar e deixou recadinho clássico no espelho. Te amo", declarou a artista.

No último sábado, a apresentadora do "Quem Pode, Pod" registrou uma visita aos Lençóis Maranhenses, na cidade de Atins, onde comemorou o aniversário da artista Marina Morena, irmã de Preta Gil. "O pôr do sol existe pra mostrar que a vida é bonita", escreveu Fernanda, na legenda dos cliques em clima de romance com Victor.