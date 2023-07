'Estão estragando um pouco', diz Galvão Bueno sobre a TV Globo

Rio - O locutor esportivo Galvão Bueno, de 73 anos, afirmou em seu podcast, "PodFalar, Galvão", sobre a nova direção da TV Globo. De acordo com o narrador, que deixou a emissora após a Copa do Mundo de 2022, o ex-diretor Boni foi um de seus grandes mestres e também o responsável por tornar a Globo uma líder de qualidade e audiência, mas "estão estragando um pouco" o que ele fez.

"Eu digo sempre que a vida me deu três mestres no meu trabalho. O primeiro deles é o Boni, que foi o cara que fez tudo isso (que a Globo é), e hoje até estão estragando um pouco o que ele fez. O Boni me ensinou uma coisa: 'Sempre se pode fazer melhor'", disse o narrador, que fez questão de ressaltar a grandiosidade da emissora. "É uma coisa espetacular".

Galvão depois falou de outro ex-diretor da Globo. "O meu segundo mestre foi Armando Nogueira, aquela coisa tão carinhosa dele", disse. Em seguida, ele disse que seu terceiro mestre foi Pelé, com quem ele trabalhou durante a cobertura das Copas do Mundo de 1990, 1994 e 1998.

"O cara que teve a honra de ser amigo do Pelé, ter proximidade com ele, fazer três Copas do Mundo com ele. E o Pelé sempre me impressionou porque ele era a pessoa mais famosa do mundo. Viajei com Pelé o mundo inteiro, e nunca vi ele dizer não para tirar uma foto, dar um autógrafo, um beijo numa criança. E ele me ensinou uma frase muito simples: 'Galvão, coloque na sua cabeça, nós vivemos do carinho deles, sempre temos que ser carinhosos com eles'", afirmou.