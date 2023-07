Andressa Urach relata aventuras sexuais em conversa com seguidores no Instagram

Rio - Andressa Urach usou as redes sociais na madrugada desta terça-feira(25), para comentar algumas questões relacionadas a sua intimidade sexual. Entre as revelações, a modelo falou sobre ter ido para a cama com seis pessoas ao mesmo tempo e detalhou o perfil dos homens com os quais se relaciona, além de pontuar suas preferências e desejos.

Iniciando a série de respostas, Urach expôs a vontade de transar com um travesti, acompanhada de mais uma pessoa. “Sim. Eu tenho esse fetiche. Ainda não realizei, mas quero realizar. Vamos ver se de repente as pessoas que realizarem não topam ir para o meu Privacy comigo?”, disse ao referenciar uma plataforma digital voltada para conteúdos adultos.



Ao ser abordada por outro fã sobre a quantidade de pessoas com quem já teria se relacionado, a Miss Bumbum foi irônica. “Três é fichinhas, já aguentei seis ao mesmo tempo. Isso que é bom, isso que é festa”, disparou gargalhando. Ainda em relação ao envolvimento com mais de uma pessoa, Andressa afirma ter participado de uma experiência dupla. “Já fiz e achei que não ia aguentar. Que ia desmaiar. Mas foi muito bom, muito bom”, contou.



A ex-peoa de “A fazenda”, na Record TV, também disse que se frustra com o maior parte dos homens com quem vivencia os momentos, chegando a ficar triste com o desempenho dos parceiros.



“Eu fico muito triste porque acho que oitenta por cento dos homens com quem eu vou ter um relação sexual, broxam. Acho que ficam muito nervosos! Eu prefiro que me coma muito, que me deixe exausta. Quando isso acontece é uma tristeza”, pontuou.



A loira também respondeu sobre a reação de seus familiares após ter decidido voltar à prostituição. “A maioria tem vergonha, fica escandalizado. Mas nunca liguei para a opinião de ninguém, até porque quem paga os meus boletos sou eu. Quem me ama permanece na minha vida, e quem não me ama vai embora e tudo bem”, declarou.



Por fim, Andressa ainda se pronunciou sobre boatos de que teria relações sexuais com o filho mais velho, Arthur. Recentemente, ela chegou a convidar o jovem para conhecer a casa onde atua como prostituta, no Rio Grande do Sul.



“Quando ouvi, não acreditei. Não consigo imaginar tamanha maldade do ser humano em falar um absurdo desses. Mas já estou tão acostumada com as pessoas falarem mal de mim, que não ligo. Nem respondo… estou feliz, seguindo a minha vida e acho que quem está feliz não enche o saco de ninguém”, afirmou.