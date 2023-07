João Gomes revela que deixou de beber após receber conselho de Ivete Sangalo: 'Está certa'

Rio - João Gomes, de 21 anos, surpreendeu o público ao dizer que parou de beber após um conselho dado por Ivete Sangalo, de 51. Durante um show realizado em Fortaleza, no último domingo, o cantor ainda afirmou que levou uma "bronca" da artista baiana para mudar seus hábitos.

"Estou há um mês sem beber. Ela brigou para eu não beber, mas você está certa. Eu te amo", declarou o artista ao avistar a cantora no camarote do evento.



Ivete, por sua vez, justificou o motivo de seu conselho. "Oh, meu amor, eu lhe agradeço demais. Eu não briguei com você. Você está com 21 anos, uma carreira tão promissora. Deixa para o fim de semana, vai ficar comendo água toda hora? O corpo não aguenta. Um talento como você, a gente quer para a vida toda, fazendo sucesso o tempo todo", alegou a artista.



Em seguida, a cantora ainda aproveitou para detalhar sua própria experiência com o consumo de álcool. "Na minha vida profissional, eu tive todas as ofertas que você possa imaginar. Eu fiz minhas escolhas e não me arrependo. Hoje eu sou uma mulher completamente segura da minha vida, do meu corpo, da minha cabeça, e minha energia é inconfundível, graças a Deus. Tudo que a gente aprende de bom, a gente tem que passar para as pessoas que a gente ama, e eu te amo muito", finalizou Veveta.