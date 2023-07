Barraco! Sessão de 'Barbie' acaba em briga e empurrão

Rio - Uma sessão do filme "Barbie", estrelado por Margot Robbie com direção de Greta Gerwig, acabou em confusão em um cinema brasileiro nesta segunda-feira. Um vídeo que viralizou no TikTok mostra o momento em que uma mulher dá um forte empurrão em outra enquanto os créditos estão rolando na telona. O local em que a briga aconteceu ainda não foi divulgado.

Segundo relatos nas redes sociais, a agressora disse que a mulher que foi agredida estava ofendendo sua neta. "Não almoçou, não? Ela estava ofendendo minha neta desde a hora que chegou. Minha neta!", disse a mulher que empurrou a outra. As duas foram separadas por pessoas que estavam no local. Enquanto a briga rolava, era possível escutar a música "What Was I Made For?, de Billie Eilish, que faz parte da trilha sonora do longa.

"Mano, o empurrão", escreveu uma pessoa no Twitter. "Inspiradas pela sororidade do filme", ironizou outra pessoa. "E tudo isso depois dessas cacuras assistirem a duas horas de filme que trata sobre a união entre mulheres e feminismo", lamentou outro usuário.