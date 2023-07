Faustão fala em aposentadoria durante entrevista em Las Vegas

Rio - O apresentador Faustão, de 73 anos, falou sobre seu futuro em entrevista ao canal UFC Fight Pass e contou que não pretende voltar a trabalhar. O papo aconteceu em Las Vegas, nos Estados Unidos, durante um evento de MMA.

Ao ser questionado sobre como era estar em um evento de luta, o apresentador falou em aposentadoria. "Depois de aposentado, minha primeira e única e entrevista tinha que ser onde? Las Vegas, fazendo a alegria do meu filho, conhecendo e reverenciando a Evelyn, que faz um trabalho extraordinário com os lutadores brasileiros aqui", disse o apresentador, que aproveitou para elogiar a repórter Evelyn Rodrigues.

Evelyn se emocionou com o elogio e fez uma postagem nas redes sociais. "Eu ainda não digeri o que foi esse encontro com o Faustão ontem aqui em Las Vegas! Sabe o que é ver o cara que você cresceu assistindo aos domingos na TV ser fã do mesmo esporte que você ama? Olha como o MMA não tem fronteiras! E o mais surreal de tudo é que ele realmente assiste, curte, sabe cada detalhe! E ainda foi de uma generosidade absurda ao fazer questão de elogiar o nosso trabalho também na frente das câmeras", afirmou.



"Eu não sei como eu consegui dormir de ontem pra hoje! E eu não sei se dá pra mensurar em palavras a importância desse encontro que o universo providenciou ontem aqui em Las Vegas. Dos presentes mais especiais que essa cidade já me proporcionou, das coisas que só acontecem aqui, dos rolês mais aleatórios da vida… uma coincidência que vai ficar pra sempre na minha memória", completou.

Faustão comandou o programa "Domingão do Faustão" por 32 anos na TV Globo. Ele deixou a emissora em 2021 e passou a comandar o "Faustão na Band". Ele ficou na emissora apenas por um ano e meio e agora afirma estar aposentado.