Ludmillah Anjos deve receber alta nesta terça-feira

Rio - A atriz Ludmillah Anjos, de 37 anos, falou pela primeira vez na televisão sobre o acidente de carro que sofreu na última semana , em Brasília, em entrevista ao "Encontro com Patrícia Poeta", da TV Globo, na manhã desta terça-feira (25). De acordo com Tati Machado, a artista tem previsão de alta para esta tarde. "Estou super feliz porque a gente recebeu agora há pouco uma notícia maravilhosa. A Ludmillah Anjos deve ter alta do hospital ainda hoje, tá gente? Hoje a tarde! Coisa boa, né? Assim que é bom", afirmou Tati.

Em um vídeo exibido no programa, a cantora tranquilizou os fãs, agradeceu pelas orações e carinho do público e prometeu voltar aos palcos em breve. "Estou aqui no hospital ainda me recuperando pelas lesões graves do acidente, mas cheia de amor no meu coração. E agradecendo pela oração de todos os meus amigos, familiares, fãs e pessoas que me querem bem. Agradecendo a você, Patrícia, pelo seu carinho de sempre. Ao 'Encontro' que eu amo e já já estou de volta, a minha esposa e minha mãe, por estarem cuidando de mim com o maior apoio. Eu amo vocês", declarou.

Patrícia Poeta também aproveitou o momento para desejar melhoras para a atriz. "A gente estava lembrando esses dias quando ela esteve aqui no programa, cheia de energia, muito simpática e talentosa. Que você volte a brilhar, tá bom, Ludmillah? Muitos beijos para você", disparou a apresentadora.

Ludmillah Anjos sofreu um acidente de carro, no último dia 17, em Brasília. O veículo em que ela e mais quatro pessoas estavam bateu em um poste. A artista fraturou as costelas, teve sangramento na cabeça e no fígado.