Priscila Fantin aproveita praia na Barra ao lado do marido

Rio - Priscila Fantin e o marido, o empresário Bruno Lopes, aproveitaram a manhã desta terça-feira (25) para curtir o sol na praia da Barra, na Zona Oeste do Rio, onde foram clicados pelos fotógrafos de plantão. O casal trocou carícias e esbanjou simpatia ao gravarem vídeos, onde a atriz surgiu sorrindo, exibindo as curvas.

A artista usou um biquíni pequenininho na cor branca, com detalhes em rosa, posando para as lentes do marido, com as tatuagens em destaque.

Recentemente, a atriz foi destaque no "Dança dos Famosos", competição realizada no "Domingão com Huck", onde venceu a disputa com grandes nomes do cenário artístico, reunidos em desafios por diferentes estilos musicais e de dança.