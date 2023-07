Vitória da Seleção Feminina garante recorde de audiência do ano à TV Globo

Rio - Com a vitória da Seleção Brasileira Feminina em sua estreia na Copa do Mundo de 2023, a TV Globo teve a maior audiência do ano na faixa da manhã (6h às 12h) nesta segunda-feira (24), no Rio de Janeiro e em São Paulo.

Na praça paulista, foram 11 pontos de média de audiência e 41% de participação no horário. No Rio de Janeiro, a média da faixa foi de 14 pontos de audiência e 50% de participação. A partida entre Brasil e Panamá marcou 15 pontos de audiência e alcançou 50% de participação em SP, o que representa um crescimento de +7 pontos (+88%) de audiência e +15 pontos de participação em relação à média da faixa nas quatro segundas anteriores.

Já na praça carioca, a disputa registrou 19 pontos e 60% de participação, +8 pontos (+73%) de audiência e +17 pontos de participação na mesma comparação. Exibido na sequência do jogo, o ‘Encontro com Patrícia Poeta’ marcou seu recorde no Rio de Janeiro: 14 pontos com 40% de participação.