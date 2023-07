'Nosso dinheiro é um só', diz Bárbara Evans sobre divisão das despesas com o marido

Rio - Bárbara Evans abriu a caixinha de perguntas do Instagram, nesta terça-feira (25), e detalhou como funciona a divisão das despesas com o marido. Grávida de gêmeos, a influenciadora é mãe de Ayla, fruto do casamento com o empresário Gustavo Theodoro.

"Não considero uma divisão. A minha conta a gente guarda dinheiro, até porque sou mais econômica do que o Gustavo. Na conta dele, o dinheiro gira mais para pagar salários, despesas da casa, essas coisas. Quando falta pegamos da minha, e quando temos algo alto para pagar, também pegamos da minha. Quando o Gustavo recebe um dinheiro e não vai usar agora, a gente transfere lá para minha conta. Então, tudo somos nós, nosso dinheiro é um só", contou.

Na última semana, a influenciadora contou aos seguidores que está a procura de novos funcionários para ajudar nos cuidados com os filhos. "Vamos contratar mais babás. Estamos procurando. A Ayla tem uma babá, que fica durante o dia, e duas que revezam à noite. Para os gêmeos, a gente quer uma pessoa que possa morar aqui por um tempo para ficar direto e uma que ajude durante o dia", disse.