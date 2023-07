Mirella Santos conta que manterá em segredo fase gestacional

Rio - Mirella Santos interagiu com os seguidores, nesta terça-feira (25), e contou que não pretende revelar seu período gestacional. Grávida do primeiro filho, fruto do casamento com o surfista Gabriel Farias, a influenciadora de 23 anos teme que descubram o dia que o bebê virá ao mundo.

"Todo mundo está perguntando o tempo de gestação em que eu estou. Sabe o que é? Eu fico com medo do povo calcular e descobrir o dia que eu vou parir. Eu quero fazer surpresa, mas acho que vou acabar contando o dia que o bebê nascer", disse.

No início do mês, Mirella Santos anunciou a espera do primeiro filho. O casal comemorou a notícia com uma série de fotos compartilhadas no Instagram. "Nosso sonho se realizou. Muito feliz", escreveram na legenda da postagem.