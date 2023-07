Kim Kardashian vai ao Japão para filho conhecer o ídolo, Neymar Jr.

Rio - A influenciadora americana Kim Kardashian decidiu agradar seu filho Saint West, de 7 anos, e o levou para conhecer um dos seus grandes ídolos do futebol, o jogador Neymar Jr. Nesta terça (25), a famosa compartilhou a animação do filho ao interagir com o atacante durante um jogo do PSG contra o Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo, que aconteceu no Japão.

Em suas redes, Kim compartilhou registros do amistoso, mostrando que Saint fez questão de comparecer ao estádio usando a camisa de número 10 de Neymar, e a felicidade do pequeno quando o atleta o cumprimenta de onde estava sentado no banco de reservas. "E a tour da mãe de um futebolista continua...", brincou a modelo em seus stories. Ela também fez questão de gravar o filho pulando de alegria depois de apanhar a camiseta que o jogador brasileiro arremessou em sua direção no final da partida.

A empresária também não perdeu a chance de levar o pequeno para conhecer integrantes do time de perto no vestiário, e aproveitou até para posar com o atacante em uma foto. A interação acabou viralizando e o nome da influencer foi parar nos assuntos do momento do Twitter: "A Kim Kardashian já rodou meio mundo pra esse kid conhecer jogadores de futebol. Ela tá literalmente fazendo uma tour que ela mesmo chama de 'soccer mom'. Mãezona tá?", admirou um internauta. "Ai gente, o Saint é tão fofo!!", elogiou outra. "Ele gosta de futebol de verdade", afirmou um terceiro.