Jornalista pede perdão à Juliette por post ofensivo de 2021

Rio - A jornalista Carol Prado aproveitou que entrevistava Juliette para o Podcast 'G1 Ouviu' e pediu perdão para a ganhadora do 'BBB 21' por uma postagem ofensiva que fez na época do programa. Nesta terça (25), a interação viralizou nas redes e os fãs da ex-sister, ou 'cactos', se impressionaram com a simpatia da famosa durante a conversa.

Carol começa confessando que torcia tanto pelo Gil do Vigor na edição de 2021 que acabou cedendo à rivalidade entre as torcidas dos dois participantes para fazer uma 'previsão'. "Eu fiz uma publicação no Twitter provocando a torcida da Juliette e prevendo pra ela um futuro de ex-BBB 'flopada'. Sei que eu tô errada, ninguém precisa me falar. Inclusive quero pedir desculpas publicamente para a Juliette e pros cactos", disse a repórter.

Na postagem polêmica, a jornalista escreveu: "Desejo pra Juliette um futuro de harmonização facial, preenchimento labial, lipo LAD, sorteio de Iphone no Instagram e publi de cinta modeladora. E, para os seus fãs, a sina de acompanhar tudo isso nos três meses em que ela permanecerá em evidência." Apesar de Carol ter reconhecido que estava enganada, a cantora surpreendeu a web por não só levar toda a situação na esportiva, mas também comentar, rindo, que acabou não fazendo harmonização facial nem comercial de Iphone e cinta.

Com a repercussão do clipe, seguidores da ex-BBB não perderam a chance de comentar o encontro. "Quem diria que uma das melhores entrevistas da Juliette seria com a Carol Prado", escreveu uma pessoa. "Amei a entrevista. A Ju é assim, linda por fora e ainda mais linda por dentro", admirou outra. "Uma delícia de entrevista! Adorei!", contou uma terceira. "Orgulho de você Juliette", afirmou mais uma.

Assista à entrevista: