Mariana Goldfarb reflete sobre viagem sozinha após fim do casamento com Cauã Reymond

Rio - Mariana Goldfarb, de 32 anos, compartilhou uma reflexão com os seguidores sobre a vida de solteira após o fim do casamento com Cauã Reymond, de 43. De volta ao Brasil após curtir o verão europeu, a influenciadora digital publicou um vídeo no Instagram em que abre o jogo sobre os 40 dias que passou viajando sozinha.

"Essa viagem sozinha veio junto de um processo meu muito profundo, de muito tempo, de autoconhecimento. Não tenham medo de estarem sozinhas, viajarem sozinhas e estarem na própria companhia. Se tem uma coisa que não senti nesta viagem foi solidão. O que eu senti foi plenitude, eu chorei, eu ri, mas eu estava na minha companhia, na minha presença, inteira em mim, e não tem nada que seja mais especial e transformador do que isso", começou a apresentadora, que se separou em abril deste ano, após sete anos de relacionamento com o galã de "Terra e Paixão".

Em seguida, Mariana foi sincera ao comentar sua vida amorosa: "Eu cheguei aos 32 anos com a crença limitante de que tinha medo de ficar sozinha e ser considerada uma mulher de insucesso por estar sozinha, de como as pessoas iam julgar. Eu tive relacionamentos durante 18 anos consecutivos. Nunca fiquei solteira, e agora vejo que tinha tanto medo de estar comigo que estava sempre com um parceiro. Só que tenho descoberto tantas coisas ao meu respeito, boas e ruins, que amadureci tanto e vi que dou conta", declarou.

A famosa ainda voltou a enfatizar a experiência positiva que teve de fazer um tour por diversas cidades da Europa sozinha. "Foi tão bom conhecer lugares que até então eu tinha medo de conhecer. Foi tão bom me bastar, fazer as coisas no meu tempo, no meu ritmo. Eu me propus a isso, a mergulhar em mim. Não tem nada mais libertador e que te empodere mais do que ver que você se basta. Qualquer pessoa, em termos de amizade ou afetivos, tem que vir para somar. Senão, você já está tão abastecido de si próprio que não vai valer a pena ficar com qualquer pessoa. Quando uma mulher chega a esse ponto, não tem volta", cravou.

"Não tenham medo de estar sozinhas e nem tolerem qualquer coisa para estar dentro de uma relação ou amizade. Não aceitem qualquer coisa porque a vida passa muito rápido, muito mais rápido do que a gente se dá conta. Se arrisca. Vai se conhecer, se levar para passear e viajar. Eu volto desta viagem muito firme no meu propósito, com uma gana e uma força qua acho que está transbordando. Eu volto de bem comigo, e isso é tudo", completou Mariana.

Confira: