Grávida, Jeniffer Nascimento recebe elogios em novo post: 'Irradiando luz'

Rio - A atriz Jennifer Nascimento, de 29 anos, aproveitou o dia de Sol desta terca (25) para exibir sua barriguinha de grávida para seus seguidores. A artista anunciou que estava esperando seu primeiro bebê com o marido, Jean Amorim, mais cedo este mês , e vêm recebendo muitos elogios desde então.De biquíni fio-dental preto, a famosa posou com barriga em evidência para expor o crescimento da pequena Lara e mostrar suas novas tranças loiras em uma série de fotos na varanda de seu apartamento no Rio. "MOMMY_dump.JPG", brincou na legenda, fazendo referência às populares postagens em "dump" e ao formato de imagem JPG.Internautas se derreteram com a beleza da nova mamãe nos comentários: "Deusa que eu amo", se declarou o ator Jean Amorim. "Você tá radiante", afirmou a também atriz, Aline Dias. "Essa mamãe tá gata demais! A gestação te deixou ainda mais linda", admirou uma fã. "Irradiando luz com essa barriga linda", elogiou outra. "No auge da sua beleza, rainha", disse uma terceira. "Que barrigão lindo!", adicionou mais uma.