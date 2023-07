Kayky Brito se oferece para bancar passagem de fã até entrevista de emprego

Rio - Kayky Brito, de 34 anos, tirou a noite desta terça-feira para interagir com seus seguidores nas redes sociais. O ator abriu uma caixinha de perguntas nos Stories do Instagram e deixou uma proposta para os fãs: "Desabafe uma necessidade e uma alegria sua neste momento". Foi quando recebeu o apelo de um internauta não identificado.

"Necessidade de R$ 20 para ir a uma entrevista amanhã, e alegria por ter essa entrevista amanhã", escreveu a pessoa. Sem hesitar, o artista tratou de prestar seu apoio: "Me passe seu pix por DM. Amanhã, além de ter R$ 20 você vai passar nessa entrevista. Vamo!", declarou o famoso.

Em outro momento, Kayky também foi questionado sobre a possibilidade de lançar um perfil no OnlyFans, após famosos como Whindersson Nunes abrirem conta no site de conteúdo adulto por assinatura. Conhecido por mostrar o físico sarado na internet, o irmão de Stephany Brito não descartou a ideia: "Não sei... Será que vale a pena mesmo? Vai que eu acabo me empolgando e mostrando coisas demais. Tem tempo ainda, né? Deixa eu pensar", disse o galã.