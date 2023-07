João Guilherme celebra o aniversário do pai, Leonardo: 'Você habita em mim'

Rio - O ator João Guilherme usou as redes para fazer uma homenagem para seu pai, o cantor Leonardo, pelo seu aniversário de 60 anos. Nesta terça (25), o famoso emocionou seus seguidores com uma mensagem de carinho para o sertanejo em celebração do dia especial.

Na publicação, João aparece abraçado com o pai coruja em uma série de fotos tiradas no sítio da família, a Fazenda Talismã, que fica em Goiás. "Feliz 60 anos meu pai, te amo! Simples assim, faço parte de ti e você também habita dentro de mim. Juntos somos um pouco um do outro, a gente sabe disso", escreveu o influenciador na legenda do post.

Leonardo logo respondeu o caçula nos comentários: "Minha vida! Te amo filho", afirmou. Fãs dos artistas ficaram tocados com o amor da família e aproveitaram para também parabenizar o aniversariante. "Dois lindos e muito talentosos! Parabéns", desejou uma pessoa. "Amo essa dupla", afirmou outra. "Lindos, ele com certeza está extremamente feliz com você aí do lado dele", disse uma terceira. "Ah Jotinha, que fofinhos!", elogiou mais uma.