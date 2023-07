Tatá Werneck celebra parceria com Rainer Cadete em homenagem: 'Confidente'

Rio - Tatá Werneck usou as redes sociais para homenagear Rainer Cadete, que completou 36 anos nesta segunda-feira. Em postagem no Instagram, a humorista celebrou a parceria com o ator na novela "Terra e Paixão", da Globo, com quem vem chamando a atenção do público pelas cenas cômicas da dupla trambiqueira formada por Anely e Luigi.

"Ontem foi aniversário do belo Rainer Cadete. Um parceiro que a vida que me deu. Um amigo. Confidente. Que eu admiro e amo estar perto. Que, às vezes, me atrapalha e me faz ter crises de riso e eu tomo um leve esporro e ele sai ileso porque é das pessoas mais queridas que conheço! Te amo", escreveu a atriz, na legenda de uma foto em que posa junto com o amigo.

Mostrando a sintonia dentro e fora das telas, Rainer respondeu a postagem de Tatá com o mesmo bom humor: "Me passa seu pix pra eu pagar por esse post", escreveu o global. Depois, o ator retribuiu o carinho da colega de cena: "'Quero te encontrar, (uoul uoul), quero te amar (já amo!), você pra mim é TUDO… Minha terra, meu céu, meu mar…' Que reencontro lindo esse nosso… Você é um ponto fora da curva! Te amo bem grandão e pra sempre. Minha leoa predileta!", declarou.

Confira: