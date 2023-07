Na tendência Barbie, Whoopi Goldberg usa bota com cabeças de boneca

Rio - Whoopi Goldberg também embarcou na trend do momento! Com um par de sapatos exclusivo, a atriz usou um modelo que tem cabeças de bonecas Barbie no solado, chamando a atenção ao apresentar o "The View", exibido na TV dos Estados Unidos.

O modelo remete ao "Icy Black Suede Dolls", botas desenvolvidas pelo designer Jeffrey Campbell, em 2013, vendido em uma versão na cor preta por cerca de R$ 1,2 mil. O par de sapatos usado pela apresentadora, foi desenvolvido em couro branco, com salto em acrílico transparente, com cabeças de bonecas.

Segundo as informações da marca "Style Caster", os modelos não foram desenvolvidos em parceria com a Mattel, por isso a peça não leva o nome da Barbie.