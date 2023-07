Shakira leva susto ao ser surpreendida por rato em gravação de clipe

Rio - Shakira, de 46 anos, usou as redes sociais, nesta terça-feira, para compartilhar com os fãs um momento inusitado dos bastidores do clipe de "Copa Vacía", sua parceria com o cantor Manuel Turizo. No Instagram, a cantora colombiana mostrou que levou um baita susto ao ver um rato no cenário da produção e ainda fez piada com a situação.

"Coisas que acontecem até com as sereias", brincou a artista, que nas imagens, aparece caracterizada de sereia, usando uma enorme cauda e peruca rosa.

Nos comentários do vídeo, seguidores aproveitaram para também fazer piada com o episódio inesperado. "O que o Piqué está fazendo aí?", debochou um fã brasileiro, referindo-se ao ex-marido de Shakira. "O Piqué invadindo os bastidores do clipe", acrescentou outra. "Sereia e Ratatouille", brincou um usuário. "Você tem muito autocontrole! Se fosse eu, teria saído voando, literalmente", observou ainda uma internauta.

Veja o vídeo