Pedro Scooby se choca ao ver baleia durante treino no Rio

Rio - Pedro Scooby presenciou um episódio inusitado nesta quarta-feira (26) ao praticar surf no mar do Rio de Janeiro. O atleta e ex-BBB exibiu em suas redes sociais o vídeo de uma baleia nadando na mesma praia onde ele estava. Antes do episódio, Pedro contou que precisou madrugar para conciliar o treino e suas outras atividades.

Depois de deixar o treino, o ex-BBB contou o que aconteceu e como viu o animal na praia. "Acabei de sair da água, estava surfando, do nada, uma baleia. Muito grande! Vou filmar para vocês verem".

O surfista ainda relatou que tinha medo do mamífero estar preso e encalhado no mar. Recentemente, o ex de Luana Piovani esteve envolvido em polêmicas, depois de ter deixado uma festa acompanhado de uma mulher. Na ocasião, alguns portais chegaram a afirmar que o famoso teria traído Cintia Dicker.