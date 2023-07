Grávida de Neymar, Bruna Biancardi mostra barrigão nas redes sociais: 'Melhor versão'

Rio - Bruna Biancardi, de 29 anos, usou as redes sociais, nesta quarta-feira, para compartilhar novos registros de sua silhueta de grávida. No Instagram, a influencer, que está à espera de sua primeira filha, fruto do relacionamento com Neymar Jr., posou de lingerie branca e garantiu elogios dos seguidores.

"Minha melhor versão de mim", escreveu a morena na legenda das fotos em que aparece exibindo o barrigão ao ar livre, junto ao seu cachorro, Buddy.

Nos comentários do post, internautas aproveitaram para enaltecer a beleza da noiva do jogador de futebol. "Como você está maravilhosa, Bruna!", escreveu uma usuária. "Você está ainda mais linda!", elogiou outra. "Um anjo!", acrescentou uma seguidora. "Achei que fosse impossível você ficar ainda mais linda, mas não é", comentou uma fã.