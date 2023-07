Buchecha afirma que Claudinho não queria sair no dia do acidente

Rio - Durante uma entrevista ao podcast Bulldog Show, apresentado por Tuka Carvalho, Buchecha relembrou o dia do trágico acidente que tirou a vida de seu ex-companheiro de bailes, o cantor Claudinho. O artista foi vítima de uma colisão fatal de um veículo com uma árvore em 2002, na Rodovia Presidente Dutra, em Seropédica.



“Eu não sou sensitivo, mas tem uma pessoa que falou que parece que quando a pessoa vai morrer, ela sente. Nesse dia o Claudinho não queria ir para o show, não. Aí eu falei para ele: mas o que eu vou falar para as pessoas? Porque se você não for, eu também não vou. E a gente não ia mesmo, mas depois a produção me ligou dizendo que o Claudinho tinha ido com o carro dele. Aí eu peguei a van com a equipe e fomos. Na volta aconteceu isso”, disse.

O veículo derrapou na altura do KM 202 da rodovia e interrompeu a parceria dos amigos de infância, que viviam o auge da carreira, lançada nos anos 90. Após a morte do companheiro, Buchecha disse que precisou de ajuda para conseguir voltar aos palcos, já como artista solo.



“O que me fez voltar a cantar foi o apoio dos amigos de profissão. A Xuxa e a Ana Maria Braga também me deram muito apoio, mas uma coisa foi muito primordial para mim. Eu morava na beira da rua ali na Ilha do Governador, nessa época, e toda tarde tinha uma van escolar que parava em frente a minha casa e as crianças começavam a cantar ‘Fico Assim Sem Você’ e Buchecha, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Aquilo foi me tirando da depressão”, contou.



A história dos dois chega aos cinemas no mês de setembro, com o lançamento do filme "Nosso Sonho", que vai revelar momentos emocionantes do encontro de almas, que começou como uma amizade na infância em uma comunidade de Niterói e conquistou o Brasil.