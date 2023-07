Morre a cantora Sinéad O'Connor, do hit 'Nothing Compares 2 U', aos 56 anos

Rio - A cantora Sinéad O'Connor morreu aos 56 anos, segundo informou o jornal 'The Irish Times', nesta quarta-feira (26). A notícia foi confirmada pela família da artista irlandesa, que preferiu não divulgar a causa da morte. "É com muita tristeza que comunicamos o falecimento de nossa querida Sinéad. Família e amigos estão devastados e pediram privacidade neste momento tão difícil", diz a nota compartilhada por familiares.

Sinéad ganhou reconhecimento mundial ao cantar o sucesso "Nothing Compares 2 U", canção escrita por Prince que figurou no topo das paradas musicais. O hit fez parte de seu segundo álbum de estúdio, lançado em 1990 como sucessor do disco "The Lion and the Cobra", de 1987, que já garantiu a aclamação do público e da crítica na estreia da artista.

A intérprete também chamava a atenção com seus posicionamentos políticos e declarações relacionadas q questões sociais. Em 1992, O'Connor protestou contra os casos de abuso sexual na Igreja Católica em participação no programa de TV "Saturday Night Live". Na ocasião, a cantora se apresentou com a música "War", de Bob Marley, e trocou a palavra "racismo" por "abuso infantil". O momento que marcou a performance foi a hora em que Sinéad rasgou uma foto do Papa João Paulo II na frente da câmera.