Iza é clicada desembarcando em aeroporto do Rio

Rio - Iza foi alvo de cliques ao desembarcar no aeroporto Santos Dumont, no Centro do Rio, nesta quarta-feira (26). A cantora de 32 anos esbanjou simpatia ao fazer caretas quando percebeu os fotógrafos. A artista escolheu look composto por camisa preta, calça da marca Gucci, boné, óculos escuros e bolsa preta. Ela ainda apostou nos fios naturais na altura dos ombros.

No último domingo, Iza surpreendeu os fãs ao realizar um pocket show na frente do Shopping Cidade São Paulo, na Avenida Paulista. O momento foi compartilhado nas redes sociais da cantora. "Valeu, São Paulo! Foi incrível!", escreveu na legenda.