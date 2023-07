Ex do namorado de Jojo Todynho detona a cantora: 'Não compra briga dos outros'

Rio - Jojo Todynho e Kaila Oliveira, mãe da filha do namorado da cantora, protagonizaram uma verdadeira treta nesta terça (25). Além de trocar farpas nas redes, as duas acabaram discutindo sobre a relação do atual da funkeira, Renato Santiago, e sua filha.

Tudo começou quando Kaila supostamente alfinetou Jojo com um comentário em um post sobre a atriz Isis Valverde interagindo com os enteados, filhos de seu namorado Marcus Buaiz. "Bela atitude, enquanto algumas fazem questão de bloquear e proibir o pouco vínculo que o pai tem com a filha", escreveu. A voz do hit 'Que Tiro Foi Esse?' não ouviu calada e decidiu revidar com uma provocação: "Isso nunca foi sobre querer ter um pai pra sua filha e, sim, aparecer na internet. Até porque nada nunca faltou pra ela, sempre foi tudo dividido entre os dois. É o cúmulo dizer que recebia 150 [reais] e inventar um monte de mentiras", retrucou a famosa em um perfil de fofoca.

Jojo ainda continuou, afirmando que a advogada estava fazendo um show e curtindo a fama que tinha conseguido com a polêmica. "Mas tá de boa, faz teu show e aproveita os seus 5 minutos. Vou te dar um conselho, cuidado com o que você escreve e os áudios que você manda. Quem quer lutar pelos seus direitos resolve na justiça e não na internet. Até a audiência", completou.

Pouco depois, veio a resposta de Kaila, que fez questão de marcar o perfil da famosa em uma série de stories em seu Instagram: "Não tenta passar pano e muito menos postar comentário, não compra uma briga que não é sua porque toda história tem dois lados. Não tem justificativa o cara tá 1 ano sem ver a filha e só mandar mensagem, o problema é que desde o começo meu negócio é com ele e você quis defender. A gente só fala o que a gente sabe e eu não vou ficar calada não. Não me cutuca que eu falo", disparou.