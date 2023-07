Luciana Gimenez celebra aniversário de 80 anos de Mick Jagger

Rio - Luciana Gimenez usou as redes sociais, nesta quarta-feira (26), para celebrar o aniversário de 80 anos de Mick Jagger. O astro britânico e a apresentadora do "Superpop" são pais de Lucas Jagger, de 24 anos. Ela

relembrou diversos momentos ao lado do artista e comentou sobre a relação com o pai de seu primogênito.

"Hoje é o aniversário do Mick Jagger, mas para mim simplesmente o 'Mick', pai do meu filho, e meu amigo há 25, 26 anos. São tantas histórias! Mick é leve, alegre, talentoso, super engraçado e bom pai! Hoje o mundo celebra os 80 anos dele, e eu sempre aqui, torcendo para que continue feliz, cantando, pulando, sendo esse pai tão presente e especial! Happy Bday Darling!", escreveu na legenda.



Luciana Gimenez ainda também disparou sobre os internautas que duvidam de seu antigo relacionamento amoroso com Mick Jagger. "E para os que dizem que nos vimos apenas duas vezes, tem bastante fotos aí, né?", acrescentou.