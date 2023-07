Lázaro Ramos entrega 'criatividade' na vida sexual com Taís Araújo: 'A gente inventa'

Rio - Lázaro Ramos, de 44 anos, abriu o jogo sobre como mantém a vida sexual interessante com Taís Araújo, de 44, depois de 19 anos de casamento. O ator e diretor foi o convidado do "Quem Pode, Pod" que foi ao ar nesta terça-feira, no YouTube, e revelou os artifícios que o casal usa para não deixar a relação cair na rotina.

"Eu vi o que ela falou, falou que o vibrador entrou na relação e entrou mesmo, não literalmente em mim, mas entrou na relação. Depois de 19 anos de casado, desculpa, a gente tem que ter criatividade, tem que fazer de tudo, é muito tempo. Por mais gostosa que ela seja, por mais legal que eu seja, tem que inventar alguma coisa para dar aquela animada", explicou o artista, citando o bate-papo de Taís com Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, em agosto do ano passado.

Pais de duas crianças, um menino de 12 anos e uma menina de 8, os artistas precisaram buscar alternativas para apimentar a vida a dois: "A gente inventa coisas, às vezes, a gente sai de casa, mesmo porque as crianças, desde a pandemia, estão indo para o quarto o tempo todo, então às vezes tem que dar aquela trocada, esperar dormir, botar para dormir, e ocupar outros ambientes da casa. Exatamente isso, bater uma cama na parede, falar coisas sujas", descreveu.

Fernanda aproveitou para questionar Lázaro sobre seu comportamento na hora do sexo com a esposa: "Você é escandaloso transando? Quem geme mais, você ou ela?", quis saber a apresentadora. "Às vezes, caladinho, mas, às vezes, eu falo uns negócios. Meio exibido também, às vezes", contou ele. "Eu sou exibido, eu sou de escorpião. Dá aquela exibida, levanta enrijecido e mostra: 'Olha como está hoje'. Faço! 'Olha aqui, isso tudo é seu!'", confessou o artista.

O cineasta ainda entregou mais uma maneira do casal manter a vida sexual agitada: "A gente agenda de vez em quando. Tem que agendar porque às vezes é questão de agenda. E, aí, rola aquelas mensagens… Eu tenho medo de acharem prints de conversas da gente, morro de medo", admitiu.

Durante a conversa, Lázaro também foi sincero ao relembrar o período em que ele e Taís Araújo ficaram separados, quando a atriz chegou a namorar outra pessoa. "Ela disse que foram oito meses, eu falo que foram quatro. Claro, se você volta a transar, desculpa, não é separação", comentou. "Ela terminou (o outro relacionamento), a gente voltou a transar, mas ela não queria voltar a namorar. Ela estava só querendo usar meu corpo", brincou ele.

A separação temporária aconteceu em 2008, quando os dois tinham 30 anos: "Foi importante por duas coisas: para dar um tempo, parar e pensar como estava a relação. Pensei muito nos meus erros, foi importantíssimo. Ao mesmo tempo, essa coisa de eu ter falado que eu não tive adolescência… Eu vivi um pouco uma adolescência tardia na separação", afirmou.

"Você chega em outra cidade, não tendo vivido adolescência, tendo namorado pouco e você fica conhecido. Você começa a ter pessoas que se interessam por você. Tem uma vaidade, que é real, também não vou esconder. Tu chega em Salvador, os amigos que não são da área ficam: 'Está pegando quem?'. Aí eu mentia. Tinha isso. Falei: 'Separei, vou curtir'", disse o ator.

"Mas tinha uma coisa no fundo dizendo assim: 'Amor, sua parada é a Taís'. Até em determinado momento pensei em ver se tinha um outro caminho", continuou Ramos. "Mas mesmo quando ela namorou outra pessoa não doeu?", perguntou Fernanda Paes Leme. "Não! É porque estava ruim, estava precisando. A gente tinha que limpar algumas coisas e não ia limpar se tivesse junto. Tenho certeza. Só limpou porque teve a pausa. E, na pausa, a gente se reencontrou e se reconstruiu", respondeu o artista. "Eu achava que esse negócio de dar um tempo é acabar. No meu caso não foi, foi um tempo mesmo", completou.