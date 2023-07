Mulher que teve perfil exposto por Maíra Cardi detona a influenciadora

Rio - Depois de ter sido exposta por flertar com Thiago Nigro, a mulher que enviou as mensagens inapropriadas para o coach financeiro foi às redes criticar Maíra Cardi após ter seu perfil publicado nas redes da influenciadora. Nesta quarta (26), a anônima revelou que tinha sido até ameaçada pelos seguidores da famosa e que buscaria seus direitos.

"Por favor parem de marcar nessas páginas de fofoca, vocês não sabem as ameaças e ofensas que estão me mandando. [A Maíra] sabe que o público dela é forte, ela não tinha o direito de me expor dessa forma. É uma mulher que fala tanto de sororidade, mas na primeira oportunidade joga uma na fogueira...", escreveu a moça em seus stories do Instagram.

Ela ainda chegou a admitir que tinha errado, sim, mas seguiu afirmando que tamanha exposição não era necessária: "Eu sei que errei, mas ela não precisava ter me exposto desse jeito. Não sei o que vou fazer nem como, mas vou procurar meus direitos, vocês não imaginam o que eu tô passando!", desabafou.

Internautas também não concordaram com a forma que a influencer lidou com a situação e criticaram suas atitudes. "Engraço que na época que o Arthur botou 16 chifres ela não expôs as mulheres, né. Agora com o novo alecrim quer ficar fazendo graça", pontuou uma pessoa. "A Maira parece adolescente correndo atrás de treta. Ela e o noivo são pessoas públicas, é normal esse tipo de comentário, é só ignorar", argumentou outra. "A moça errou? Sim. Mas a Maíra é insuportável e doida? Sim também", disse uma terceira.