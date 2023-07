Rafa Vitti mostra treino pesado na academia e Tatá Werneck comenta: 'Não aguento'

Rio - Rafa Vitti, de 27 anos, agitou as redes sociais, nesta quarta-feira, ao registrar a ida à academia. Em foto publicada no Instagram, o ator ostentou o braço musculoso enquanto segurava um peso e levou os fãs à loucura com o clique. "Treinão de quarta-feira. Só vamo!!!", escreveu o artista, na legenda da postagem.

E não demorou muito para Tatá Werneck reagir à publicação do marido: "Mô, pense em mim. Eu sou pequena. Daqui a pouco, não aguento o peso", escreveu a humorista. Amigos e fãs também deram sua opinião nos comentários do post: "Aí, mano, teu braço tá grávido. Um abraço", brincou o ator Bruno Montaleone. "Caraca, 'mó' bração", disparou uma seguidora. "Tatá que lute", avisou outro internauta.

Depois de protagonizar a novela "Além da Ilusão", Rafa Vitti se prepara para retornar às telinhas em uma participação especial na novela "Terra e Paixão". O ator será Hélio no folhetim de Walcyr Carrasco, engenheiro que se apaixona por Petra (Débora Ozório), após o casamento da filha de Antônio La Selva (Tony Ramos) com Luigi (Rainer Cadete).