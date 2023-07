Ary Fontoura 'balança os esqueletos' em vídeo para comemorar Dia dos Avós

Rio - Ary Fontoura, de 90 anos, divertiu a web, nesta quarta-feira, ao celebrar o Dia dos Avós de um jeito diferente. Em vídeo publicado no Instagram, o ator mostrou a disposição e o molejo enquanto acompanhava uma videoaula de dança e aproveitou para convidar os seguidores para o acompanharem.

"Feliz Dia dos Avós! Vamos balançar esses esqueletos por aí", disse o veterano, no registro. Fãs do ator logo encheram a postagem de elogios para o artista pela brincadeira: "Um avô que respira positivamente a boa saúde, parabéns!", escreveu um seguidor. "Adoro! Isso é para quem coloca a culpa na idade pra não dançar! Bora dançar, vovôs e vovós!", comentou mais uma internauta. "O vovô mais amado do Brasil", declarou o ator Júlio Rocha.

Afastado das novelas desde 2019, quando atuou em "A Dona do Pedaço", Ary Fontoura se prepara para retornar às telinhas em "Fuzuê", folhetim de Gustavo Reiz que substituirá "Vai na Fé" na faixa das sete a partir do dia 14 de agosto. Na trama, o ator assume o papel de Seu Lampião, dono do Beco do Gambá, na Lapa. Comandado pelo franco-nordestino que sempre sonhou fazer de sua casa um verdadeiro cabaré, o Beco do Gambá reúne diferentes gerações em busca de divertimento, com noites de karaokê e shows performáticos.