MC Mirella encanta a internet com beleza durante a gravidez: 'Perfeitinha'

Rio - Internautas ficaram surpresos com o progresso da gravidez de MC Mirella após a cantora compartilhar um vídeo dançando só de top e shortinho em suas redes. Nesta quarta (26), o registro acabou repercutindo na web e chocando seguidores da funkeira.

Fazendo a coreografia da música 'Toma Toma Pau' de DJ DUARTE, DJ TN Beat e MC Gw, Mirella impressionou não só por sua barriguinha de 5 meses de gravidez, mas também por sua beleza durante a gestação. Exibindo o crescimento de sua primeira filha com o cantor Dynho Alves com um top esportivo e short micro, a famosa foi elogiada por estar em sua melhor fase. "Ela tá no auge da beleza. E ainda teve quem dissesse que ela não tava grávida", comentou uma pessoa.

Usuários das redes também chegaram a afirmar que a famosa estava "mais gostosa" do que nunca: "Agora sim ela tá uma grande gostosa, antes não", disse uma internauta. "Achei que não dava pra ficar mais linda, daí ela foi e engravidou", contou outra. "Gente ela tá perfeitinha com essa barriguinha", escreveu uma terceira. "Eu não sabia que queria ver a Mirella grávida até ver ela grávida", confessou mais uma.