Erika Januza curte 'mini férias' em clima de romance com namorado: 'Paraíso'

Rio - Erika Januza, de 38 anos, surgiu em clima de romance, nesta quarta-feira, ao postar registros de sua viagem com o namorado, o produtor José Junior, de 55, conhecido como fundador do projeto AfroReggae e criador de "Arcanjo Renegado", do Globoplay. O casal aproveitou o fim das gravações da terceira temporada da série para visitar a cidade de São Miguel dos Milagres, em Alagoas.

"Encontrei um Paraíso! Mini férias, porque já já um novo trabalho já vem! Amém!", escreveu a atriz na legenda de postagem no Instagram. Nos Stories, Erika mostrou o trajeto de buggy que fez com o namorado até uma praia da região. Em vídeo compartilhado pela atriz, os dois trocaram um beijo apaixonado enquanto José dirigia o veículo.

Rainha de bateria da Viradouro, Erika estava solteira desde janeiro deste ano, quando anunciou o fim do namoro de quase três anos com Juan Nakamura, filho da atriz Carol Nakamura. Em abril, a atriz foi flagrada aos beijos com José Junior na Praia de Grumari, na Zona Oeste do Rio. Os dois trabalharam juntos na série "Arcanjo Renegado", protagonizada por Erika e Marcello Melo Jr.