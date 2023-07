Cheia de atitude, Iza surge usando dentes de ouro na web

Rio - A cantora Iza, de 32 anos, postou no Instagram, nesta quarta-feira, uma foto em que aparece exibindo dentes de ouro. "Relíquia da área", escreveu a artista na legenda da imagem, em que está usando um top, colar e tranças cheias de miçangas e pedrarias.

A foto rendeu vários elogios dos fãs. "Essa mulher com certeza é uma edição limitada raríssima", disse um seguidor. "Iza qual é a necessidade disso? Simplesmente desnecessário esfregar tanta perfeição na nossa cara!" comentou outra pessoa. "Estou sentindo que valeu muito a espera", comentou um fã, referindo-se ao novo álbum da cantora.

Nesta quarta, Iza mostrou seus fios naturais enquanto desembarcar no aeroporto, no Rio. A artista escolheu look com camisa preta, calça da marca Gucci, boné, óculos escuros e bolsa preta.