Anitta sensualiza na web e dança com jogadores do Barcelona em vídeo

Rio - A cantora Anitta resolveu sensualizar na noite desta quarta-feira e postou no Threads uma foto em que aparece exibindo o bumbum com um body fio-dental. "Momentos", escreveu a artista na legenda a imagem, que lhe rendeu vários elogios. "Delícia", disse um fã mais ousado. "Deusa. Acredito que seja Afrodite", comentou outro admirador.

Anitta está curtindo uns dias na Coréia do Sul. Mais cedo, ela já havia postado algumas fotos se divertindo e cantando no hotel. "Estou com jet lag, galera. Eu cheguei aqui às sete da noite, morrendo de sono e fui dormir. Acordei à uma da manhã, em ponto. Eu tenho que trabalhar às nove da manhã. O que eu vou fazer? Para quem não entende como isso [jet lag] acontece, o corpo não se adapta com a diferença de horário. Meu corpo está funcionando como se fosse o horário de Los Angeles", explicou.

Nesta quarta, Anitta também apareceu em um vídeo em que ensina a coreografia de sua nova música, "Funk Rave", aos jogadores do Barcelona, que estavam em Los Angeles. As imagens foram postadas pelo próprio clube. "Sessões de dança com Anitta", dizia a legenda. O momento divertido aconteceu no intervalo do treino que o time está fazendo para a pré-temporada Estados Unidos.