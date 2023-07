Filho de Chacrinha diz que Xuxa e Regina Casé fizeram cópias do programa de seu pai

Rio - Leleco Barbosa, filho do apresentador Chacrinha, participou do podcast "Papagaio Falante" e comentou o programa infantil de Xuxa. Segundo ele, a atração que a apresentadora comandava nos anos 80 e 90 na Globo era uma cópia do "Cassino do Chacrinha".

"A Xuxa era o Cassino do Chacrinha infantil. (Copiou) tudo. Até o Russo (assistente de palco) ela botou. As Paquitas eram o quê? As Chacretes. Ora, a Xuxa era uma cópia do programa do Chacrinha para criança", disparou.

Leleco acredita que Regina Casé também tentou imitar seu pai com o "Esquenta", mas "sem sucesso". "Se o 'Esquenta' fosse sucesso, ela estaria fazendo até hoje. Desculpa, mas falo a verdade, falo o que penso. O 'Esquenta' era uma cópia do 'Cassino do Chacrinha', da 'Discoteca do Chacrinha'", afirmou.

Ele negou ter algum problema com Regina Casé, mas deu umas alfinetadas na atriz. "Única coisa que tenho a falar dela é (que) a Regina é uma boa atriz. Ela já fez tudo que tinha que fazer na televisão, até programa ela fez que não deu certo e acabou. É uma grande artista, deve ter um santo muito forte ou é muito bem protegida por alguém dentro da TV Globo. Agora graças a Deus ela está fazendo sucesso, mas fez várias personagens que não deram certo".