Luxo! Carla Diaz usa bolsa avaliada em R$ 30 mil no aeroporto do Rio

Rio - A atriz Carla Diaz, de 32 anos, desembarcou no Aeroporto Santos Dumont, no Rio, na tarde desta quarta-feira. Com um semblante sério, a artista circulou pelo local com um look todo preto e uma bolsa da grife Yves Saint Laurent avaliada em R$ 30 mil. Carla passou uns dias em Nova York, nos Estados Unidos.

Recentemente, a atriz e o agora ex-noivo, Felipe Becari, confirmaram nas redes sociais que o relacionamento entre eles chegou ao fim. "Hoje me sinto fortalecida e pronta para falar que eu e Felipe não estamos mais juntos como um casal. Respeito toda a história que vivemos e quero que ele seja feliz", disse a artista em um trecho de sua postagem nas redes sociais.