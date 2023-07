Jonathan Costa celebra perda de peso após enfrentar distúrbios

Rio - Após enfrentar alguns distúrbios psicológicos logo ao fim da pandemia de Covid-19, o cantor e DJ Jonathan Costa, afirmou que está focado em recuperar sua saúde, impactada por um ritmo acelerado de trabalho. Filho de Rômulo Costa e Verônica Costa, que são os precursores do funk carioca com a Furacão 2000, JonJon disse que desenvolveu ansiedade e depressão, que o levaram a 105 kg.

“Esse meu processo de emagrecimento também é derivado de uma recuperação psicológica, depois de uma pós-pandemia, vindo uma pegada de trabalho workaholic bem mais bruta, tentando meio que compensar, como se isso fosse possível, o tempo que fiquei parado. Isso me gerou ataques de ansiedade, uma certa depressão, e aí com isso eu tive um aumento de peso”, afirmou.

Com a reeducação alimentar e mudança de hábitos, o artista conseguiu perder aproximadamente 25kg, passando por acompanhamento psicológico e nutricional.



“Venho tratando isso, me consultando com um psicólogo e psiquiatra, aliado a uma alimentação melhor, mas sem ser restritiva, e também com uma rotina melhor de treinos. Assim eu venho buscando, não só esteticamente, mas uma saúde, principalmente psicológica, melhor”, pontuou.