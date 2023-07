Samara Felippo volta para a Globo e se torna um dos assuntos mais comentados da web

Rio - De volta à TV Globo após mais de dez anos afastada das produções da emissora, Samara Felippo se surpreendeu com a repercussão de sua retomada, ao entrar para os assuntos mais comentados da web, através da personagem Vera Caldas, em "Vai na Fé", exibida na faixa das 19h.

"Eu achei muito doido. Meu amigos mandando: ‘você tá nos trending, nos assuntos mais comentados do Twitter’. E eu falei: ‘gente, é uma cena de três minutos’. Se a gente for avaliar bem, eu acho que eu dei uma mexida um pouco na nostalgia, na memória afetiva da galera lá de Malhação, que me acompanhou. Então eu acho que deu essa mexidinhas aí. Foi gostoso de receber essa repercussão", disse a atriz, em entrevista ao "Encontro com Patrícia Poeta".

A artista falou ainda sobre como foi voltar as telas da emissora, exibindo o rosto limpo, sem maquiagem, num movimento de ressignificar a beleza feminina.

"É uma personagem que me traz de volta com uma mulher de 44 anos, tô ali de cara limpa, lavada, sem maquiagem alguma. Isso é uma conquista muito grande, de ego, de vaidade. A gente passa a vida inteira meio que ‘tem que estar bonita, maquiada, magra’. E estar ali entregando um papel tão importante é uma honra, é um privilégio pra mim", afirmou.