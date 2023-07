Beyoncé ganha nova estátua de cera em museu de Nova York

Rio - Beyoncé ganhou uma nova estátua de cera no museu Madame Tussauds, em Nova York, nos Estados Unidos. A novidade foi divulgada nas redes sociais do espaço, que conta com réplicas de personalidades como Anitta, Lady Gaga, Cristiano Ronaldo e outros famosos, em filiais espalhadas por localidades em Berlim, Londres, Hong Kong e Hollywood.

"Curve-se, BeyHive, porque a rainha Beyoncé está recebendo uma nova figura de cera no Madame Tussauds New York ", publicou o perfil da instituição, nesta quinta-feira (27). A homenagem foi apresentada ao público no Edge, deck ao ar livre mais alto do Hemisfério Ocidental, com vista privilegiada de Nova York.

O modelo recriou o figurino usado pela cantora no Coachella, em 2018, quando foi a primeira mulher negra da história, ao entrar para o set principal do festival. O macacão e capa de alta-costura da Balmain fazem parte do visual, que conta ainda com bengala e coroa, em referência a Rainha Nefertiti, do Egito Antigo.