Justiça acolhe recurso de Shantal Verdelho e médico se torna reú por violência obstétrica

Rio - A influenciadora Shantal Verdelho teve uma decisão favorável a sua denúncia de violência obstétrica contra o médico que realizou o parto de sua segunda filha. Nesta quinta-feira (27), os desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, aceitaram por unanimidade os recursos apresentados pela defesa da vítima e pelo Ministério Público, reconhecendo o crime e as lesões cometidas por Renato Kalil, em 2021.

“Só de relembrar o dia do ocorrido eu penso no que minha filha e eu tivemos que passar e me emociono, penso que justiça sendo feita não alivia o que passamos esse dia mas muda uma sociedade que vai saber que está protegida pela justiça em seu momento mais vulnerável e que deveria ser lindo e com respeito que é o parto”, declarou Shantal.

A decisão anulou uma sentença de arquivamento proferida pelo juiz Carlos Alberto Corrêa de Almeida, em outubro de 2022, que não reconheceu as agressões, que segundo a empresária são comprovadas em vídeos, onde é possível escutar os xingamentos, palavrões e práticas não recomendadas pela OMS desde 2009.



Caso seja condenado, o obstetra pode ficar pelo menos 1 ano e 6 meses preso, somadas as duas penas. O assunto também se tornou alvo de uma denúncia no Conselho Regional de Medicina, o CREMESP, resultando no impedimento de exercer a medicina, até que o processo ético-profissional contra ele se encerre.

Relembre o caso:

A mulher de Mateus Verdelho, com que tem mais um filho, afirmou em áudios vazados na época, o que teria vivenciado durante o episódio.

"Quando a gente assistia ao vídeo do parto, ele me xinga o trabalho de parto inteiro. Ele fala: 'P*rra, faz força. Filha da mãe, ela não faz força direito. Viadinha. Que ódio. Não se mexe, p*rra'... depois que revi tudo, foi horrível", relatou.



"Ele chamou meu marido e falou: 'Olha aqui, toda arrebentada. Vou ter que dar um monte de pontos na perereca dela'. Ele falava de um jeito como 'olha aí, onde você faz sexo, tá tudo f*dido'. Ele não tinha que fazer isso. Ele nem sabe se eu tenho tamanha intimidade com meu marido", completou na época.