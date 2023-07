Sergio Marone fala sobre repercussão após revelar que é ecossexual

Rio - Sergio Marone falou sobre a repercussão após revelar que se identifica como ecossexual, que é quando alguém sente atração por pessoas que cuidam do meio ambiente. Aos 42 anos, o ator comentou o assunto durante o Fórum E-commerce Brasil 2023, que ocorreu na última quarta-feira (26).

"Navegando pela internet, me deparei com o termo ecossexual. Achei superinteressante, me identifiquei. Eu tenho como causa de vida a sustentabilidade. Meio ambiente é a minha causa. A gente tem que ecossexualizar a causa, deixar sexy", afirmou.

Dono de uma marca vegana, Sergio Marone ainda contou as dificuldades de empreender neste segmento. "Não dá pra continuar consumindo da forma que a gente consumia. Não dá para continuar consumindo marcas sem preocupação com o meio ambiente. A gente tem que cobrar das marcas a transformação."