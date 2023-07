Globo promove encontro entre Ana Castela, Chitãozinho, Xororó e João Gomes no 'Criança Esperança'

Rio - A Globo confirmou nesta quinta-feira (27) que um dos números do "Criança Esperança 2023", vai contar de uma jovem do campo beneficiada por um projeto apoiado no interior da Bahia. Para homenagear a menina, o musical escolhido será comandado por Ana Castela, Chitãozinho e Xororó e João Gomes, que vão dar voz a sucessos do gênero sertanejo e do piseiro.

“É a realização de um sonho. Desde criança a gente acompanha essa maravilha de programa. A gente fica feliz pela importância e pelo significado, principalmente porque este ano eu vou ser papai", comenta João Gomes.



O cantor destacou, ainda, seu envolvimento com a causa: “É uma coisa fundamental, é muito legal quando a gente vê que alguém se importa com a educação das crianças. Eu falo pessoalmente, porque eu sou doido para conseguir fazer um projeto social onde eu possa levar o esporte de uma forma democrática, onde a criança tenha o direito de escolher e de se divertir. Eu tenho esse sonho e sei o quanto isso é importante, porque quando eu era criança sentia muita falta”, destacou.



Com apresentação de Marcos Mion e Ivete Sangalo, o especial chega a sua 38ª edição reunindo um grande time de artistas em encontros que celebram a diversidade da música brasileira e a união em prol de uma causa. Xuxa, Angélica, Eliana, Ludmilla, Zeca Pagodinho, Leo Santana, Preta Gil, Fabio Jr., Dilsinho, Chitãozinho e Xororó, Negra Li, MC Cabelinho, Sarah Beatriz, Alcione, Péricles, Liniker, Baco Exu do Blues, MC Carol são atrações já confirmadas.