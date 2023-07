Daniela Escobar se pronuncia sobre cancelamento após insultar enfermeiras

Rio - No centro de uma das polêmicas com maior repercussão na internet do momento, a atriz Daniela Escobar finalmente se pronunciou após afirmar que enfermeiras "se arrumam para catar médico" no Podcast 'Papagaio Falante', comandado por Sérgio Mallandro e o ator Renato Rabelo. Nesta quinta (27) a famosa comentou sobre o caso para o Gshow e admitiu que estava surpresa com a quantidade de reações negativas à sua fala.

"Os programas de fofoca da TV aberta replicaram partes isoladas do que foi dito, incitando ódios absolutamente desnecessários entre a classe das enfermeiras e eu. Meu comentário foi sobre a minha surpresa ao ver enfermeiras muito maquiadas em uma ocasião que estive hospitaliza, em comparação com as novelas, onde não usam maquiagem alguma", explicou a famosa para o portal de notícias.



Daniela ainda revelou para o site que suas redes tinham sido tomadas por mensagens ofensivas desde então: "Como não assisti a nenhum desses programas onde replicaram, não sei exatamente quais comentários fizeram em cima do que foi dito para que as enfermeiras estejam se sentindo tão ofendidas a ponto de invadirem meu Instagram e me insultarem absurdamente como estão fazendo", confessou.





Entenda o caso



A confusão começou depois de um clipe do Podcast viralizar, onde a artista expressou sua surpresa com a quantidade de maquiagem que algumas profissionais do meio usavam no trabalho. "Sabe uma coisa que me chamou muita atenção tanto no hospital no Rio Grande do Sul onde eu fiz uma cirurgia quanto lá em Bervely Hills, em Los Angeles? [Enfermeiras com] unhas vermelhas e cumpridas, batom vermelho e maquiadérrimas. Parecia que a mulher tava saindo de uma festa e indo trabalhar", contou.



No mesmo trecho do bate-papo, a gaúcha também aproveitou para mencionar sua teoria do porquê as enfermeiras escolhiam se produzir de tal maneira antes de ir trabalhar: "Elas vão lá pra catar médico, pra casar. Elas acordam ás 5 da manhã e se produzem pra ir lá pegar o médico, achar casamento dentro do hospital."



A declaração não foi bem recebida por profissionais da área, que se sentiram extremamente ofendidos com os comentários da famosa e foram às redes pedir respeito à enfermagem. "Estou com os pés inchados e não consegui almoçar hoje. Mas segundo a Daniela Escobar, saí de casa às 5h pra catar médico", disse uma internauta. "Sra. Daniela Escobar… Só hoje atendi mais de 30 pacientes e passei mais de 1hr fazendo um curativo. Estou maquiada para me sentir bem comigo mesma, não pra 'catar medico'. Respeite minha profissão, e vá a m*rda!", se revoltou outra. "Não, Daniela Escobar, elas não estão lá para catar médico e sim para ajudar a salvar vidas. Respeita as profissionais de enfermagem!", exigiu uma terceira.





Repercussão



O assunto conseguiu tamanha proporção que Conselhos Regionais de Enfermagem (Coren) de diversos estados do Brasil como Rio de Janeiro, São Paulo, Distrito Federal e Rio Grande do Sul, emitiram notas de repúdio à fala da atriz e exigiram uma retratação formal. "Essa declaração ultrajante, repugnante e criminosa requer uma retratação urgente por parte da agressora. A Enfermagem não admite esse tipo de desrespeito e seguirá mobilizada até que as devidas desculpas sejam feitas", escreveu o Coren-DF em uma publicação do Instagram.



A página oficial do Conselho ainda pontuou que as profissionais tem total liberdade sobre sua aparência e ressaltou que merecem respeito não importa como escolham se arrumar: "A verdade é que as Profissionais de Enfermagem têm liberdade para se arrumar, se produzir e usar o estilo que desejarem para serem felizes, trabalhar e viver plenamente as experiências pessoais e profissionais que quiserem. Portanto, respeitem os direitos individuais e profissionais das Mulheres da Enfermagem."



Depois de tantas reações negativas, o humorista Serginho Mallandro decidiu tirar o episódio do 'Papagaio Falante' do ar e deixou claro que não compartilhava da mesma visão que sua convidada em um recado que mandou para os enfermeiros em suas redes. "Eu acho que [a enfermagem] é uma posição sagrada. Quando tive COVID e conheci as enfermeiras e os enfermeiros que me atenderam, é aí que você dá valor à essa profissão maravilhosa. Muito obrigado por vocês existirem, que Deus abençoe sempre a profissão de vocês", declarou.