'Quando fiz 50 anos virei um número?', desabafa Ingrid Guimarães

Rio - Ingrid Guimarães desabafou nas redes sociais, nesta quinta-feira (27), sobre etarismo. Aos 51 anos, a atriz compartilhou um vídeo em que comenta a visão preconceituosa da sociedade com o envelhecimento das mulheres.

"Envelheci. E daí, gente? Você também está envelhecendo. Você sabia que em 2014 o número de idosos passou o número de crianças? Ou seja, tem mais gente envelhecendo do que nascendo. Aceita. Então, por que quando eu fiz 50 anos do nada eu virei um número, uma estatística?", iniciou.

Ela reproduziu os comentários que recebe questionando sua idade e as reflexões feitas após chegar aos 50 anos. "'Cinquenta? Já? Não parece! Menina, eu te dava 45'. 'Parabéns! O que você fez?'. Aí eu, Ingrid Guimarães, toda uma carreira batalhada, atriz, autora, comediante, escritora, produtora, apresentadora, do nada fui resumida a um número", disse.

"Será que faço reposição hormonal? Será que deixo o cabelo branco? Corto franja? Posso deixar o cabelo comprido? Será que eu posso fazer bobagem, piada? Será que é ridículo fazer dancinha no TikTok nessa idade? Será que ainda posso me reinventar? Será que vai ter trabalho para mim? E a libido, hein? Só vai me restar ficar falando toda hora sobre etarismo? Dar entrevista, fazer vídeo, podcast, escrever... vou ter que abrir um clube? A gente vai ter que falar disso, sim. Falar tanto até que não aguente falar mais e não precise porque vai ser normal", finalizou.