Virgínia celebra faturamento milionário com tatuagem e recebe críticas

Rio - Internautas não se conformaram com a decisão da influenciadora Vírginia Fonseca, que resolveu eternizar em uma tatuagem os 59 milhões de reais faturados pela marca 'We Pink' durante lives do Instagram. Acompanhada pelo marido Zé Felipe e dos sócios Samara Pink e Thiago Stabile, a famosa compartilhou o resultado da arte com seus seguidores na última terça (25).

No post, os quatro posam para uma série de fotos ainda dentro do estúdio de tatuagens, exibindo suas pernas para mostrar as novas 'tattoos' logo acima do tornozelo. "15+22+22=59M JUST IN LIVE", foram os dizeres escolhidos para comemorar a conquista da empresa. "Muita gratidão a todos que participaram com a gente e que confiam na marca!! Continuaremos trabalhando para sempre entregar o melhor para vocês, obrigada por tudo sempre! TODA HONRA E GLÓRIA A DEUS", escreveu a influencer na legenda da publicação.

Usuários das redes não gostaram da ideia por trás da arte e julgaram a criadora da base mais polêmica do Brasil: "Nossa e a Virgínia que fez uma tatuagem de quanto dinheiro ela ganhou em live vendendo os produto ruim. 59 milhões de reais, p*ta que p*riu", criticou uma pessoa. "Deus é bem seletivo né, vários problemas para resolver no mundo, mas ele tá preocupado em enriquecer a Virgínia", brincou outra. "Essa gente ASQUEROSA ganha fortunas graças à ignorância do público brasileiro e ainda tem a AUDÁCIA de se sentirem especiais, 'escolhidas de Deus'", se revoltou uma terceira. "Todo dia um esperto e um otário saem de casa… Nesse caso em particular os otários não precisaram nem sair de casa", caçoou mais uma.