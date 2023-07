'No Limite' tem desistência de Paulo Vilhena e retorno de dois eliminados

Rio - O episódio desta quinta-feira de "No Limite" foi marcado por uma emocionante reviravolta e a desistência de Paulo Vilhena em participar do reality show. Tudo começou com uma prova de resistência em que os participantes tinham que enfrentar as pessoas de sua própria equipe. Carol Nakamura foi a vencedora da equipe Urucum e Guilherme e Euclides ficaram até o final pela equipe Jenipapo.

Os dois combinaram de contar até três e pular juntos. No entanto, Euclides pulou, mas Guilherme não. Assim, além da imunidade, Guilherme levou também a prova do privilégio e pode escolher duas pessoas para jantar e tomar um banho de chuveiro. Ele levou Euclides e Marcus.

Eliminação

O programa contou com duas eliminações nesta quinta-feira, uma de cada equipe. Paulo Vilhena, da tribo Urucum, tinha a imunidade desde o programa anterior e guardou este segredo. Ao perceber que algumas integrantes estavam tramando a eliminação de Fulý, Paulo chamou o rapaz para uma conversa. "Pode votar em mim, eu vou te salvar", disse.

No total, Fulý teve cinco votos: Raiana, Carol Nakamura, Paulinha, Paulo Vilhena e Greiciene. O carioca votou em Paulinho Vilhena, como combinado com o ator. Antes da votação começar, Fernando Fernandes perguntou se alguém queria usar alguma vantagem. Paulo entregou o colar de imunidade para o apresentador e disse que gostaria de passá-la para Fulý. Com isso, todos os votos no carioca foram desconsiderados e só restou o único voto de Fulý em Paulo, que foi o eliminado da tribo Urucum.

"Me dediquei às pessoas que eu não conhecia de uma forma 100% verdadeira. Com a vontade de criar algo poderoso, que fique para nossas vidas, sabe? E que eu possa levar para casa, para minha família, o que a gente construiu aqui. A minha decisão acontece porque o meu sonho está acontecendo lá em casa, com a minha mulher e com a minha filha vindo para esse mundo. Então, Fulý, arruma a casa, pega água, corta lenha e vai pescar. Cuida dessas meninas", disse Paulo ao se despedir do programa.

"Esse é o sonho do Fulý. Está há 12 anos tentando participar desse programa. Ele é mais novo e a vida dele depende muito mais desse jogo do que a minha. A minha está lá fora. O que eu quero deixar é uma história bonita e o meu amor por vocês. Saio daqui uma pessoa com os meus valores reforçados. Quero que Fulý tire uma lição, não só pensando nos desafios, mas também na convivência", completou.

Já na tribo Jenipapo, quatro integrantes combinaram de votar em Dedé: Guilherme, Marcus, Euclides e Amanda. O paratleta votou em Marcus. Claudio Heinrich votou em Euclides e Amanda recebeu um voto de vingança de Simoni, que havia sido eliminada no programa anterior.

Nova chance

Assim que deixaram o portal, Paulinho e Dedé se encontraram na mata e receberam a informação de que teriam uma nova chance. Dedé vibrou com a notícia, mas Paulo Vilhena afirmou que gostaria de voltar para casa. "Estou bem do jogo. O que me importa agora é ficar perto da minha família", disse. Com isso, Simoni, que havia sido eliminada na semana anterior, voltou para o jogo no seu lugar.