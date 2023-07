Luísa Sonza causa alvoroço ao desembarcar em São Paulo

Rio - A cantora Luísa Sonza, de 25 anos, teve uma recepção e tanto ao desembarcar no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, na noite desta quinta-feira. A artista, que estava em Los Angeles, nos Estados Unidos, foi recebida com muitos beijos e carinhos do novo namorado, Chico Veiga, e com muitos cartazes e gritos de uma multidão de fãs.

A artista estava morando nos Estados Unidos e, inclusive, passou seu aniversário de 25 anos, comemorado no último dia 18, por lá. "25. Cheguei nesse ano orgulhosa de mim, eu não poderia me dar um presente melhor do que fazer o álbum que fizemos. LS3 é a coisa mais linda que eu poderia ter feito por mim. Tá um escândalo, com toda a certeza, mas muito mais interno do que externo, mesmo que quando o assunto é escândalo externo eu não deixe a desejar, esse álbum todo se passa dentro de mim. E eu estou orgulhosa do que consegui por pra fora", escreveu na ocasião.

Os fãs ficaram enlouquecidos com a chegada de Luísa ao Brasil e fizeram cartazes com as inscrições "Sonzers sofrem com orgulho", "23 horas esperando por você", "Isso é um escândalo" e "A braba voltou".