Família pede transferência de Lana Bittencourt para leito de UTI

Rio - A cantora Lana Bittencourt, de 91 anos, continua internada em uma Unidade de Pronto Atendimento em Petrópolis, na Região Serrana do Rio, onde trata de uma infecção urinária. Segundo a filha da artista, Laninha, o estado de saúde da mãe mudou para grave e a necessidade emergencial é uma transferência para uma Unidade de Terapia Intensiva, que ainda não foi concedida pelo município.

"Além da mobilização de vários artistas, duas grandes amigas me ajudaram com isso, uma delas é a Drª Margareth Dalcomo da Fiocruz e a Jandira Feghali, que estão tentando essa remoção urgente da mamãe para um leito de UTI próximo aos familiares, em Petrópolis ou no Rio de Janeiro, já que a UPA informou que ela poderia ir para Campos, Volta Redonda e outros lugares, então precisei de ajuda para conseguir isso", informou.

De acordo com o marido da artista, o maestro Mirabeaux, é grande a possibilidade de Lana contrair infecção generalizada, por isso a família teme complicações. "Estamos vendo um jeito de tirar ela e está demorando. Ela não pode esperar muito, por conta de riscos para infecção generalizada. A gente está lutando, porque não vemos força nenhuma do município para transferir. A gente está tentando ver se ela fica mais um pouco com a gente, pois está com 91 anos. E a gente sabe o quanto é dificil enfrentar uma doença, sem assistência médica", detalhou.

Ainda segundo Mirabeaux, sua mulher precisou passar por três trocas de antibiótico, mas o remédio adequado só poderia ser administrado com um exame, que não foi realizado. "Não conseguimos fazer esse exame, mas o diretor da UPA me informou pela manhã que era possível fazer, mas não era hora de realizar.

Viemos a saber ontem que o Lula também é um grande fã da Lana, então pode dar um fio de esperança, para que a gente consiga alcançar o que ela precisa", pontuou.

Considerada o Cauby Peixoto na versão feminina, Lana tem um trabalho para ser lançado com o marido no fim do próximo mês. O álbum intitulado "Doce União", traz canções de grandes artistas, na voz de Lana Bittencourt, com a parceria do maestro.

O DIA tenta contato com a Prefeitura de Petrópolis, mas até o momento, não recebeu retorno.