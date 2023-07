Angélica fala sobre rixas com Xuxa provocadas por empresários

Rio - Angélica falou sobre a relação de amizade com Xuxa Meneghel, que chegou a ser alvo de críticas, durante alguns anos. A apresentadora afirmou que enquanto foi dando seus passos na trajetória à frente da TV, foi orientada de que não assistisse a Rainha dos Baixinhos, com rumores de que se influenciaria com o trabalho realizado pela loira, que não gostava dela, segundo os seus empresários.

"Isso existiu, sim, mas por parte de fãs e empresários. Não nos falamos por muito tempo e achava que ela não gostava de mim. Já eu tinha adoração pela Xuxa", revelou a mulher de Luciano Huck, em entrevista à Veja.

Ainda segundo a apresentadora, um de seus diretores a aconselhava a não assistir os programas, dizendo que Xuxa poderia prejudicar a imagem de Angélica. "Quando fazia o Clube da Criança, na Manchete, e ela estava na Globo, meu diretor dizia: “Não vê o programa dela, para não se influenciar”. Hoje, somos grandes amigas", pontuou.